100 anni, il sindaco Celentano a casa della signora Eleonora Acanfora

È stata una giornata speciale per la cittadina di Latina, Eleonora Acanfora, che ha compiuto 100 anni ieri. La sua famiglia ha organizzato una festa nella sua abitazione, a cui ha partecipato anche il sindaco Matilde Celentano. La signora Eleonora, felice di incontrare il sindaco, è stata omaggiata dagli auguri dell’amministrazione comunale e della comunità di Latina. Nata a Castellammare di Stabia nel 1924, Eleonora si è rivelata anche una scrittrice, pubblicando un libro nel 2013. Durante la festa, ha raccontato al sindaco la sua vita, ricordando i momenti difficili della guerra e l’amore per il marito Salvatore, con cui ha condiviso una vita intensa e piena di amore. La sua famiglia numerosa e affettuosa ha reso la giornata ancora più speciale per la signora Eleonora, che ha potuto spegnere le sue cento candeline circondata dall’immenso affetto dei suoi cari.