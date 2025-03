La città di Latina baciata nuovamente dalla fortuna!

Nel concorso a premi di venerdì 28 febbraio, con un 6 doppio oro, un cittadino del capoluogo pontino si aggiudica 6mila euro, vinti grazie ad una giocata avvenuta in un punto vendita di via del Lido.

Si registrano importanti vincite in tutta la regione, con il concorso del fine settimana che ha distribuito premi per 15,4milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 689,9 milioni di euro da inizio anno.