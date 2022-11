Martina e la sua Luna, un panettone di beneficenza a Natale

La pasticceria Cakao di Cisterna di Latina sfornerà panettoni, il cui ricavato servirà a promuovere un progetto in accordo con i dottori “Andrea Carai e Angela Mastronuzzi” del Reparto di Neurochirurgia oncologica dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesú. Prenotazioni aperte da oggi.

Il progetto consiste nello sviluppo, da parte di un team di ricercatori e tecnici, di un’app per raccogliere informazioni per i piccoli pazienti affetti da idrocefalo, cercando così di rivelare per tempo, ogni eventuale problematica evitando un ritardo diagnostico.

L’Associazione crede nelle potenzialità di questa soluzione. Due cospicui contributi hanno già permesso la realizzazione di una prima versione dell’applicazione, ma per portare a termine questo grande lavoro di ricerca scientifica e arrivare al traguardo finale, è necessario raccogliere ulteriori fondi.

Martina per questa magica festività, sceglie la strada più dolce, mettendo sotto l’albero un panettone artigianale da 1 kg confezionato nella classica scatola di cartone, o inserito all’interno di una sacca in veste natalizia.