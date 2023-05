Antimafia, Procaccini: “Buon lavoro alla Colosimo”

Chiara Colosimo è il nuovo presidente della Commissione Antimafia. La deputata è stata eletta alle ultime politiche al Collegio di Latina. Sull’elezione è intervenuto l’europarlamentare pontino Nicola Procaccini.



Questa la nota: “Nel giorno in cui ricordiamo il sacrificio e l’impegno di Giovanni Falcone per costruire un’Italia migliore, ho accolto con piacere e soddisfazione l’elezione dell’onorevole Chiara Colosimo alla presidenza della Commissione parlamentare Antimafia. Un lavoro, quello che attende la presidente, che non può prescindere dall’esempio e dal fondamentale contributo che lo stesso Falcone ha saputo imprimere alla lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità. L’intera vita politica e personale di Chiara Colosimo è da sempre animata da passione e impegno civile in difesa dei cittadini e delle istituzioni,elementi che sono certo le consentiranno di svolgere al meglio il delicato lavoro che l’attende. Alla presidente Colosimo e a tutti i componenti dell’Antimafia vanno i miei auguri per un proficuo lavoro al servizio della Nazione e della verità”

Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo dei Conservatori al parlamento europeo, Nicola Procaccini.