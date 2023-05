In Corsa Libera, Calcaterra trionfa alla Cronoscalata al Tuscolo

È stato il pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra (00:37:54) a trionfare alla gara Cronoscalata al Tuscolo, memorial Luca Foligni di domenica 28 maggio a Frascati. Un successo per la tappa numero otto del calendario In Corsa Libera e seconda gara del circuito dei Castelli Romani, promosso dalle società podistiche dei Castelli per la volontà comune di valorizzare al meglio tali località.

A pochi decimi di distanza, l’arrivo di un altro nome noto del podismo romano, Daniele Ferrante con il tempo di 38:01. A seguire Ivan Di Maio (38:35), Francesco Bosco (39:53) e Fabio Erobusti (40,12). Il primo frascatano a tagliare il traguardo è stato Andrea Cardinali con il tempo di 41:33. Tra le donne, la prima Chiara Collatina con il tempo di 47:26. A seguire Virginia Petrei (48:28), Alessandra Testa (49:13) e Giulia Pranteda. La prima delle frascatane è stata invece Alessia Foligni con il tempo di 1:01:34.

Vincente la nuova formula di gara voluta da Michele Gregoraci, Presidente della Filippide Runners Team, per la Cronoscalata che coinvolge i comuni di Frascati, Monte Porzio Catone e Grottaferrata, oltre all’area della XI Comunità Montana.

“Siamo molto contenti del successo che abbiamo ottenuto con questo nuovo format della Cronoscalata del Tuscolo, soprattutto perché il percorso ha attratto grandi atleti e campioni come Giorgio Calcaterra, Ivan Di Maio e altri – dichiara Michele Gregoraci, che ha ideato e organizzato la manifestazione – La loro presenza mi ha molto onorato e devo dire che questo ci spingerà a fare ancora meglio in futuro, anche in considerazione del fatto che sono state numerose le società che hanno partecipato a questa edizione con atleti provenienti anche da altre regioni per provare un percorso davvero sfidante. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Frascati, che per tradizione ospita la Cronoscalata e ringrazio anche le amministrazioni di Monte Porzio Catone e Grottaferrata. L’appuntamento è per l’anno prossimo”.

I runners si sono dati battaglia per 9,600 km di cui 4,5 in salita tra asfalto, sterrato e basalto tra località intrise di storia con paesaggi che spaziano dai Colli Albani fino al mare.

La prossima gara di calendario di “In Corsa Libera” sarà il Trofeo San Barnaba che si svolgerà l’11 giugno a Marino, sempre nel territorio dei Castelli Romani.