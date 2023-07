Plus Volley Sabaudia, ufficializzati gli acquisti di Bisci e Andriola

La campagna acquisti per definire la rosa della Plus Volleyball Sabaudia per la prossima stagione di Serie A3 del campionato nazionale di pallavolo maschile, procede a gonfie vele. Dopo Rondoni e De Paola, coach Leondino Giombini avrà a disposizione anche Gianluca Bisci, libero e Francesco Andriola, centrale.

Francesco Andriola è nato a Catania nel 2002, è alto 195 centimetri, il centrale arriva in terra pontina dopo aver vestito le casacche di Aci Castello e il Volley Ponentino. Nello score delle due stagioni giocate in serie A il giovane talento siciliano ha messo a segno 56 punti di cui 27 a muro.

Gianluca Bisci, classe 1983 nato a Manduria, il libero di Sabaudia è alto 185 centimetri, nelle quattro stagioni di serie A ha collezionato 465 ricezioni mettendo a segno anche 7 punti ed altrettanti attacchi vincenti.

Francesco Andriola, Plus Volleyball Sabaudia: “Appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte. Sono molto felice e molto emozionato e ringrazio la società per la fiducia. Non vedo l’ora di arrivare a Sabaudia per conoscere la nuova realtà e iniziare la preparazione con la squadra. Sono sicuro ci aspetti un campionato lungo ed impegnativo anche perché il livello dell’A3 si sta alzando anno dopo anno ma ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

Gianluca Bisci, Plus Volleyball Sabaudia: “Sono contento di ritornare a Sabaudia, sono carico a mille dopo 2 anni che manco da questa categoria. Ho accettato subito il progetto della società perché è stata costruita una squadra competitiva e ambiziosa, non vedo l’ora di iniziare questa avventura e darò il massimo x questi colori, forza Sabaudia”.