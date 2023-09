Fondi, risate assicurate con gli ultimi appuntamenti estivi

Torna a Fondi la dodicesima edizione del festival multiculturale e inclusivo “Agorà – Teatro e musica alle radici” a cura della compagnia teatrale “Il NaufragarMèDolce” e del circolo “Arci Pata Pata” con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco naturale regionale Monti Ausoni e del Lago di Fondi.

L’appuntamento con una due giorni di pura comicità è presso il cortile della Giudea, il 15 e il 16 settembre a partire dalle ore 21:00.

Venerdì 15 giugno, con inizio alle ore 21:00, si terrà una Sit Down Comedy con Chiara Casarico e Tiziana Scrocca.

“La risposta italiana alla moda anglosassone del stand up comedy – spiegano gli organizzatori – arriva da un duo comico piuttosto navigato che, da quasi dieci anni, riesce a far ridere in maniera intelligente”. Giovedì 16 settembre, sempre alle 21:00, si terrà invece la commedia “ZIT!”, uno spettacolo ispirato un po’ a Troisi, un po’ a Lello Arena, un po’ a Totò e Peppino un po’ a Stanlio e Ollio.

L’ingresso è gratuito.