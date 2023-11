Latina, non basta un buon finale: lo 0-0 non dispiace al cospetto del Crotone

Uno 0-0 che può accontentare il Latina, al cospetto dell’ennesima grande realtà del girone come il Crotone. Entrambi avevano bisogno di vincere per tenersi agganciate al vertice, be viene fuori invece un pareggio che conferma la buona sostanza. Più pericoloso il Crotone del Latina, che si è proposto con più continuità nel finale, complice i guizzi di Del Sole. Dopo Castellamare era però importante riprendere a fare punti. Così è stato. E si va avanti. Prossima tappa a Messina.

Cronaca

Al 3’ errato rinvio del portiere, Fella appoggia sul destro a giro di Cittadino dal limite, alto sulla traversa. Subito capovolgimenti di fronte, tre contro due, Gomez arriva in leggerissimo ritardo sul pallone messo in mezzo. Primo tiro nello specchio è sulla punizione di D’Ursi, insidiosa e centrale, alzata in corner da Cittadino. Sul corner successivo, la carambola mette in condizione Bove di chiudere a rete, stop buono, meno la conclusione che finisce sul fondo. Cercano di giocarsela bene le due squadre, ma l’attenzione da ambo le parti fa la sua parte, come la disattenzione di Emmanuele di Pisa, che non punisce l’entrata di Loiacono su Di Livio al limite dell’area, prosegue l’azione e il tiro di Riccardi è deviato dalla difesa in angolo. Niente giallo per il difensore. Disattenzione anche in De Santis al 34’, errato appoggio in mezzo, viene servito Tumminiello, sinistro alto nel cuore dell’area di rigore. E’ un primo tempo veloce, dove è facile alternati nel ruolo di manovriero e attendista.

Ripresa

Una pioggia lenta, ma fastidiosa, iniziata a fine primo tempo, prosegue imperterrita anche nella ripresa, dove il primo sussulto è del 9′, ma quello di Crecco in area rimarrà a metà strada tra un tiro e un cross. Due cambi per cambiare le carte in tavola, con l’effetto di Paganini mediano centrale e Del Sole avanzato in appoggio a Mastroianni. I pericoli li porta però il Crotone in sequenza e serve un attento Cardinali, che al 19′ blocca il destro di Gomez smorzato da Crecco, al 21′ si distende sul destro a giro di D’Ursi e smanaccia al 23′ i colpo di testa di Loiacono sul terzo di tre angoli consecutivi assegnati ai calabresi. Uscito dalla pressione del Crotone, il Latina sfiora il vantaggi al 39′: cross dalla destra di Ercolano sul secondo palo, Crecco stoppa e calcia di mancino, conclusione alta. Crotone in calo, il Latina prova ad approfittare, ma tempo e gambe non ce ne sono più a sufficienza.

LATINA – CROTONE

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Cittadino (17’st Del Sole), Riccardi (42’st Fabrizi), Crecco; Mastroianni (30’st Jallow), Fella (17’st Ercolano). A disp. Vona, Bertini, Perseu, Marino, Serbouti, Gallo, Polletta, Di Renzo. All. Di Donato.

CROTONE (3-5-2): Dini; Leo, Loiacono, Bove; Tribuzzi, Petriccione, Felippe D’Ursi Crialese (33’st Giron); Gomez (33’st Cartisano) Tumminello. A disp. Lucano, D’Alterio, Papini, Giron, Bruzzanti, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Spaltro, Schirò, Solmonte, Panitteri. All. Zauli.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

ASSISTENTI: Piatti di Como e Cesarano di Castellamare

QUARTO UOMO: Gai di Gubbio

NOTE: ammoniti Fella (L), Cortinovis (L), il tecnico Di Donato (L), Ercolano (L), Cantisani (C). Angoli 3-7. Rec. pt 1’, st 4′. Spettatori 1517, di cui 451 abbonati e 62 ospiti.

