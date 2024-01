Comuni Plastic Free, ci sono anche quattro centri pontini

Ci sono anche quattro Comuni della provincia di Latina tra i 111 che sono stati insigniti del premio Plastic Free. La terza edizione dell’iniziativa promossa da “Plastic Free Onlus”, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è stata presentata ieri a Montecitorio alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Fabio Rampelli. I Comuni hanno superato la valutazione del comitato interno basata su lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. La cerimonia di consegna della celebre tartaruga simbolo dell’associazione avverrà il 9 marzo a Milano. Latina è la provincia che ha il più alto numero di città premiate, grazie anche al lavoro che Plastic Free ha svolto sul territorio.

Sperlonga sarà premiata per gli interventi volti a ridurre il consumo di plastica monouso nel comparto pubblico, scolastico e turistico, con tanto di ordinanza di divieto di fumare e consumare cibi e bevande in contenitori usa e getta presso il litorale, e firmando anche un’ordinanza contro il lancio di lanterne e palloncini. Anche a Maenza, Comune riciclone, è in vigore l’ordinanza contro il lancio di lanterne e palloncini. L’amministrazione comunale ha inoltre elaborato vari interventi di sorveglianza contro l’abbandono di rifiuti. Pontinia, da sempre un comune di aggregazione e di volontariato, raccoglie i frutti di anni di interventi sul territorio: giornata di clean up, sensibilizzazioni nelle scuole e tante iniziative a favore dell’ambiente.

Sermoneta è da sempre baluardo dell’educazione civica e del rispetto del decoro urbano e della natura, riduzione della plastica usa e getta, riciclo e sorveglianza del territorio: è stata premiata per il progetto di eliminazione della plastica nella mensa scolastica attraverso l’impiego di lava stoviglie ed erogatori dell’acqua potabile.

I quattro Comuni saranno accompagnati a Milano da Silvia Salvatori, vice referente provinciale Plastic Free (Sermoneta); Adriano Salvatori referente provinciale Plastic Free (Sperlonga), Daniela Lombardi referente comunale Plastic Free di Pontinia e Gianfranco Iagnocco ed Eleonora Rossi refgerenti provinciali di Maenza.

“Dalla scorsa edizione registriamo quasi un raddoppio dei riconoscimenti a riprova della sempre maggiore attenzione che le Amministrazioni comunali ripongono su questo premio – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Ciò rappresenta un grande stimolo a fare sempre più azioni concrete per l’ambiente e le future generazioni e si è già tradotto, ad esempio, nelle tante ordinanze per contrastare il volo deliberato dei palloncini nonché in innumerevoli raccolte ed iniziative per fronteggiare l’inquinamento da plastica e l’eccessivo monouso. Continueremo nel sensibilizzare sempre più cittadini, anche grazie al coinvolgimento attivo – conclude – degli amministratori locali, determinante per avere un impatto importante sui diversi territori della nostra splendida Italia”.