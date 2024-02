Procaccini lancia la sua candidatura alle Europee da Latina

“È una serata che diventa sempre più emozionante. Sento un’accelerazione del battito che non provavo da tempo e ringrazio il senatore Nicola Calandrini per aver voluto questo momento particolare e ringrazio tutti i presenti”.

Così ha iniziato il suo discorso per la presentazione della sua candidatura al Parlamento europeo Nicola Procaccini, questo pomeriggio, presso il Circolo Cittadino di Latina.

“Ha particolarmente senso partire esattamente qui, dal circolo cittadino di piazza del Popolo a Latina. Questa è una città che conosce bene l’etica del lavoro, è nata su questo. La campagna elettorale è proiettata in tutta Italia, oltre l’Italia, ma deve partire dal cuore, dalla radice, da una provincia in cui sono nato e cresciuto e in cui ho cominciato proprio parlando di Europa quando ancora ero nel movimento giovanile. Ringrazio le belle parole spese per me oggi, ma io sono solo uno dei nani che corrono sulle spalle di una gigante che si chiama Giorgia Meloni.

Per dirvi quanto – ha continuato Procaccini – vi racconto quanto accaduto questa notte. Si è concluso da poco un consiglio europeo drammatico perché serviva l’unanimità per far passare il nuovo stanziamento dei fondi europei all’Ucraina. Giorgia ha lavorato tutta la notte e questa mattina l’Ue era di nuovo tutta unita.

Quando ho voluto chiamare questo appuntamento ‘Ora o mai più’ l’ho fatto perché sono certo che se saremo bravi ad affermare Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee, vuol dire che saremo stati bravi ad affermare l’Italia in Europa. Questa è l’occasione per spostare verso il centro destra il punto di equilibrio della politica europea, dopo che per decenni è stato del centro sinistra. Questo metterà l’Italia in una posizione di leadership nell’interno continente. L’Italia può aspirare oggi a un ruolo di guida nell’ UE. Dipenderà da noi”.

Tantissime le persone presenti che hanno ascoltato con attenzione anche gli interventi dell’assessore regionale Elena Palazzo, del consigliere regionale Vittorio Sambucci e del sindaco di Latina, Matilde Celentano.

A fare gli onori di casa il Senatore Calandrini: “Ci avviciniamo ad una nuova, intensa, campagna elettorale che vedrà tutto il coordinamento, i dirigenti locali, fino all’ultimo militante, impegnati a promuovere la candidatura del nostro Nicola Procaccini. Abbiamo le carte in tavola per farlo – ha continuato il coordinatore provinciale di FdI – abbiamo una classe militante attiva, una classe dirigente professionale, abbiamo le idee giuste per far capire anche ai più scettici che un’Europa diversa è possibile e che noi abbiamo le capacità per renderla reale. Puntiamo, peraltro, su un candidato che ha già dimostrato le sue capacità in Europa, sapendo allargare le maglie di una politica concreta e sempre meno vittima di ideologismi pericolosi per la società e l’economia europea”.