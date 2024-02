Latina Alto Impatto, sanzionata un’attività e denunciato un giovane

Continuano i controlli ‘Alto Impatto’ da parte dei carabinieri di Latina insieme al personale del locale Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, in coordinamento con la locale Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina.

I controlli di sicurezza sono stati svolti nel quartiere Nicolosi di Latina e al termine delle operazioni è stata controllata un’attività commerciale, segnalata per le gravi carenze igenico-sanitaria, e si è provveduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni amministrative complessive a 400 euro. Sono state inoltre controllate 25 persone e 13 veicoli dei quali 3 non hanno seguito il codice stradale. I militari hanno sottoposto a fermo amministrativo un’autovettura e denunciato un cittadino classe 2005 residente a Sabaudia per possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm senza averne giustificato motivo.