Latina, Boscaglia: “Col Trapani partita speciale, dobbiamo sfruttare le loro debolezze”

Il Latina Calcio 1932 sarà impegnato, nella giornata di domani, in casa del Trapani. Uomini di Boscaglia a caccia di punti chiave per la salvezza su un campo ostico come è il Provinciale di Erice. La Lega Calcio ha inoltre reso note le penalizzazioni di Taranto e Turris, alle quali saranno sottratti rispettivamente 6 e 4 punti e che allontanano la squadra pontina dalla cosiddetta “zona rossa”.

Per il tecnico nerazzurro questa non sarà una gara come le altre, in quanto siederà sulla panchina opposta a quella che lo ha visto protagonista proprio con il Trapani dal 2009 al 2015.

Mister Boscaglia, oggi in forza al Latina Calcio, ha presentato ai microfoni dei giornalisti la gara di domani:

“La settimana di lavoro è stata buona, il colpo è stato assorbito bene. Dispiace per Vona ma dobbiamo pensare poco a queste situazioni, gli infortuni succedono e fa parte del gioco. Siamo sfortunati sotto questo punto di vista ma abbiamo giocatori a sufficienza per poter mettere in campo una squadra importante. A parte Petermann e i lungodegenti saremo tutti, ci sarà anche Scravaglieri con Cortinovis vicino al ritorno”.

“Le partite contro il Trapani non sono come le altre, ed è giusto che sia così dopo che ho passato otto anni della mia vita, di cui sei da allenatore. Sono una squadra forte sotto tutti i punti di vista, dovremo stare attenti a cercare di sfruttare quelle che possono essere le loro debolezze”.