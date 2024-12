Terracina, viene denunciato per minaccia: i carabinieri gli sequestrano le armi detenute legalmente

Denunciato in stato di libertà un uomo di 55 anni di Terracina per il reato di minaccia, a conclusione di un’attività di indagine preliminare.

Le indagini hanno preso avvio dalla querela presentata dalla vittima, che ha segnalato di essere stata minacciata dall’indagato nel corso di una serie di dissidi avvenuti in ambito condominiale.

Durante gli accertamenti, è emerso che l’uomo era in possesso di armi da fuoco detenute legalmente, oltre a un regolare titolo di polizia per la detenzione. In via cautelativa, i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro delle armi, affidandole temporaneamente a un conoscente dell’indagato, e hanno contestualmente revocato il titolo di polizia.