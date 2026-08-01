Fondi, ruba un borsello da un’auto aperta e tenta la fuga: arrestato

Si introduce in un’auto lasciata aperta sulla pubblica via, arraffa il borsello e tenta la fuga, ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri nel giro di pochi minuti. È finito in manette con l’accusa di furto aggravato un cittadino di 28 anni di origini bangladesi, regolarmente presente sul territorio nazionale, domiciliato a Fondi e già noto alle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato nella serata di giovedì scorso. A far scattare l’intervento della tenenza dei carabinieri di Fondi è stata una chiamata tempestiva al 112 N.U.E., che segnalava una presenza sospetta attorno a un’autovettura in via Ricasoli.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno accertato che il 28enne si era intrufolato nell’abitacolo della vettura, lasciata temporaneamente non chiusa a chiave da un’anziana signora di 79 anni, riuscendo ad asportare un borsello contenente apparecchiature elettroniche.

Sorpreso dall’arrivo delle pattuglie mentre cercava di allontanarsi a piedi, il giovane si è dato alla fuga liberandosi del maltolto lungo la strada. I carabinieri lo hanno inseguito, bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato.

La refurtiva è stata interamente recuperata dagli uomini dell’arma e già restituita alla 79enne.