18mila euro in contanti, coca e false generalità: nei guai un uomo di Aprilia

Aprilia è di nuovo sotto la lente delle autorità e i controlli sono di nuovo all’ordine del giorno nella cittadina pontina dopo quanto accaduto martedì, quando un giovane del posto è stato colpito da tre proiettili alle gambe.

Durante un’attività di controllo del territorio, gli agenti di Polizia hanno fermato e denunciato un uomo del posto che, alla vista delle autorità, ha mostrato segni di agitazione che hanno portato ad una perquisizione personale e veicolare.

Esaminato da cima a fondo il mezzo dell’uomo, sono stati rinvenuti ben 18mila euro contanti e un grammo di cocaina, immediatamente sequestrati dalla Polizia. Come se non bastasse, l’uomo ha fornito delle false generalità, mostrando erroneamente i documenti del fratello.