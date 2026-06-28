“2 Ali e 2 Ruote per un Sorriso”, una giornata tra voli, motori e inclusione

Una giornata all’insegna dell’inclusione, dell’amicizia e della passione per i motori. Domenica 21 giugno, al Campo di Volo Ali Nettuno, si è rinnovato l’appuntamento con “2 Ali e 2 Ruote per un Sorriso”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Motor’s Heaven, L.A.I.C. di Velletri, Scuola di Volo Ali Nettuno e Club Gilles Villeneuve.

Protagonisti assoluti dell’evento sono stati i ragazzi con disabilità, ai quali è stata offerta l’opportunità di vivere un’esperienza unica e ricca di emozioni. Dopo l’accoglienza presso il campo di volo, i partecipanti hanno potuto salire a bordo di aerei biposto e ammirare il territorio dall’alto, vivendo il fascino del volo in totale sicurezza.

Una volta tornati a terra, la giornata è proseguita tra rombi di motori e sorrisi, con la possibilità di scegliere tra giri in moto e suggestivi percorsi a bordo di auto d’epoca, accompagnati dai volontari e dagli organizzatori presenti.

L’iniziativa ha rappresentato ancora una volta un importante momento di aggregazione e condivisione, reso possibile dall’impegno delle associazioni coinvolte e dei numerosi volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Una giornata vissuta nel segno della convivialità e della solidarietà, con un obiettivo semplice ma prezioso: regalare emozioni e sorrisi ai ragazzi con disabilità, dimostrando come la passione per il volo e per i motori possa diventare uno straordinario strumento di inclusione e partecipazione. Perché, come ricordano gli organizzatori, “i bambini di ieri sono i ragazzi di oggi”, e ogni sorriso conquistato vale molto più di qualsiasi traguardo.