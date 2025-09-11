24 anni dall’attentato alle Torri Gemelle, Rocca: “Mai dimenticare l’11 settembre”

Sono passati 24 anni dal momento in cui il mondo si è fermato per un istante e ha, inevitabilmente, volto il suo sguardo alla “Grande Mela”, ad una New York devastata dal crollo delle torri gemelle.

Quel giorno, 19 terroristi di Al-Qaida dirottarono due aerei di linea sul World Trade Center, che già 8 anni prima era stato colpito da un’autobomba nel parcheggio della struttura. L’impatto dei due Boeing con le “Twin Towers” fu devastante: persero la vita 3000 persone, 6400 i feriti e circa una trentina i dispersi.

Dopo 24 giri intorno al sole, il mondo continua a ricordare quanto accaduto in quel nefasto giorno di settembre del 2001 e anche la regione Lazio, nella persona del Presidente Rocca, si unisce al cordoglio, nel ricordo delle vittime di terrorismo:

“Nel giorno dell’anniversario dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle, la Regione Lazio si unisce al ricordo delle migliaia di vittime innocenti e al dolore dei loro familiari – afferma il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – l’11 settembre 2001 ha segnato per sempre la coscienza del mondo, mostrando la brutalità del terrorismo e l’urgenza di difendere ogni giorno i valori di libertà, democrazia e convivenza pacifica”.

“Come cittadini del Lazio e come parte integrante della comunità internazionale, sentiamo il dovere di rinnovare la nostra vicinanza al popolo americano, a cui ci lega un’amicizia solida e autentica. Ricordare significa non permettere che la violenza prevalga sulla dignità umana, significa continuare a lavorare per una società sicura, giusta e inclusiva”.

“Il Lazio, terra di dialogo e di accoglienza, conferma il proprio impegno contro ogni forma di fanatismo e di odio, con la consapevolezza che solo nella memoria condivisa e nella solidarietà possiamo costruire un futuro di pace”.