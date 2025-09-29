45enne denunciato a Terracina per guida sotto effetto di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno denunciato un 45enne del posto per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Lo scorso 13 agosto, l’uomo, alla guida del suo motociclo in via Appia, si è scontrato tamponando un’auto davanti a lui, perdendo il controllo e cadendo sull’asfalto. Durante i rilievi, i militari lo hanno sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici in ospedale.

Solo ora sono arrivati gli esiti delle analisi, che hanno confermato la presenza di sostanze stupefacenti al momento dell’incidente. Per questo motivo, i Carabinieri hanno sequestrato amministrativamente il motociclo e ritirato la patente al 45enne, che è stato denunciato a piede libero.