52nd Jazz Winter, il grande Jazz internazionale fa tappa a Latina

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti clou di questa prima parte della stagione invernale curata dalla “52nd Jazz” che porta nel cuore del capoluogo pontino il grande jazz internazionale. A salire sul palco del “Geena” in via Custoza 2 a Latina, domenica 26 novembre alle ore 18, sarà l’Alessandro Altarocca Trio con l’eclettico pianista Alessandro Altarocca, il raffinato contrabbassista Stefano Senni e il leggendario batterista cubano Horacio “El Negro” Hernandez.

Un trio di elevato spessore artistico che proporrà al pubblico di Latina una caleidoscopica rilettura del classico “piano trio”. Il repertorio presenta composizioni originali e riarrangiamenti di brani standard. Il Jazz ed il Latin Jazz sono esplorati nelle sfaccettature che li hanno caratterizzati dalla tradizione alla modernità, momenti di esplosività ritmica si alternano ad aperture dinamiche verso spazi più eterei, quasi nordici. Tali giustapposizioni riescono comunque ad essere coerenti grazie alla versatile maestria dei tre musicisti che danno vita sul palco ad un dialogo continuo e creativo, capace di spaziare con padronanza tra i vari generi e di appassionare tutti gli ascoltatori.

Ad impreziosire l’evento, la straordinaria presenza di Horacio “El Negro” Hernandez, tra i più talentuosi batteristi del panorama jazzistico mondiale, con cui Altarocca è stato in tour nel 2019. Pluripremiato ai Grammy Award, il batterista cubano è stato eletto “Drummer of the Year” nel 1997. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con stelle del Latin Jazz come Gonzalo Rubalcaba, Michel Camilo, Chico Barque, David Sanchez e Tito Puente; con jazzisti come Dizzy Gillespie, Roy Hargrove, John Patitucci e McCoy Tyner e con musicisti pop quali Santana, Pino Daniele e Jovanotti.

A fare da cornice al concerto la mostra personale “Sensibile Apparenza” di Paola Acciarino a cura di Fabio D’Achille per Mad – Museo d’Arte Diffusa.

La direzione artistica della stagione della 52nd Jazz è di Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

Il concerto inizia alle ore 18:00. Anche per questa stagione sarà possibile prenotare e ricevere tutte le info sui concerti e sugli artisti al numero WhatsApp dedicato 350.1843609.

Per ulteriori informazioni e per il calendario dei concerti è possibile visitare il sito www.52jazzwinter.it o consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.