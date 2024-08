Latina, 600 croci in Piazza del Popolo per le vittime della strada

L’estate 2024 si sta rivelando drammatica per la provincia di Latina, con un bilancio terribile di 13 vittime sulle strade dall’inizio di luglio, tra cui giovani vite spezzate prematuramente. I tragici incidenti, avvenuti uno dopo l’altro, hanno scosso profondamente la comunità e richiamato l’attenzione sulla necessità di intervenire con urgenza.

In risposta a questa emergenza, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, rappresentata da Giovanni Delle Cave, ha annunciato una potente iniziativa di sensibilizzazione: la collocazione di 600 croci a Latina, simbolo delle vite spezzate dagli incidenti stradali. Delle Cave, attivo da anni nel campo della sicurezza stradale, ha spiegato che le croci arriveranno da Modena e spera di poterle posizionare in Piazza del Popolo, nel cuore della città. L’idea è quella di creare un memoriale temporaneo in cui ogni familiare o amico possa portare una foto o un lumino da affiancare a una delle croci, per ricordare i propri cari scomparsi.

Delle Cave ha lanciato un accorato appello alla comunità, invitando familiari, volontari e giovani a partecipare all’installazione delle croci. “Basta morti: abbiamo bisogno di aiuto”, ha dichiarato, sottolineando l’urgenza di fermare quella che ha definito una “carneficina” sulle strade.

La data dell’evento non è ancora stata fissata, ma verrà comunicata con largo anticipo per garantire una partecipazione significativa. Questa iniziativa non è solo un momento di commemorazione, ma anche un forte monito a non abbassare la guardia sulla sicurezza stradale, in un periodo in cui le vittime continuano a crescere drammaticamente.