Cisterna di Latina tra i “Comuni Ricicloni” per la raccolta di carta e cartone

Cisterna di Latina conquista il titolo di “Comune Riciclone”, conferito da Legambiente nell’ambito del concorso nazionale che premia i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani. A rendere possibile il riconoscimento è stato il premio speciale di Comieco – il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – per i risultati eccellenti ottenuti nella raccolta differenziata di carta e cartone.

Tra il 2023 e il 2024 il Comune ha registrato un incremento del 47% nella raccolta di questi materiali, passando da 21,3 kg a 31,5 kg per abitante. Un risultato ottenuto grazie all’efficace collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Cisterna Ambiente, che ha permesso di potenziare il servizio porta a porta, estendendo le aree coperte e rafforzando la sensibilizzazione dei cittadini.

Cisterna è stato uno dei soli due Comuni del Lazio a ricevere questo riconoscimento. A ritirare l’attestato, durante l’Eco-Forum all’Hotel Quirinale di Roma, sono stati gli assessori all’Ambiente Lino Del Prete e alle Politiche ecologiche e Transizione energetica Marco Capuzzo.

«Questo è un riconoscimento di carattere nazionale del quale siamo particolarmente fieri – dichiarano il sindaco Valentino Mantini e gli assessori Del Prete e Capuzzo – perché dimostra che il lavoro che stiamo facendo per migliorare il sistema della raccolta dei rifiuti sul nostro territorio sta producendo risultati concreti. Preme sottolineare come nel Lazio Cisterna è stato uno dei due Comuni di tutto il Lazio a ricevere questo premio del Comieco. Il nostro impegno dunque prosegue per raggiungere ulteriori traguardi in tutte le altre categorie della differenziata nella consapevolezza che c’è ancora molto da fare».

Un premio che conferma l’efficacia delle azioni intraprese e l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza nel percorso verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.