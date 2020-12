A 20 anni lavora per McDonald’s, oggi gestisce 8 ristoranti e vince il Golden Arch Award

E’ di Latina, uno dei migliori franchisee McDonald’s al mondo che si aggiudica quest’anno il riconoscimento Golden Arch Award di McDonald’s.

E’ la storia di Amedeo Avenale, figlio di un’antica famiglia di ristoratori romani, diventato licenziatario di ben 8 ristoranti McDonald’s in Italia (nelle province di Roma e Latina).

Amedeo ha iniziato a lavorare in McDonald’s quando aveva soltanto 20 anni come Crew nel primo ristorante aperto in Italia ovvero lo storico McDonald’s di piazza di Spagna a Roma (aperto nel 1986). Una carriera di successo basata sul merito, le pari opportunità e la crescita professionale, quella di Amedeo che è riuscito a coltivare i propri interessi e portare avanti i suoi studi. Si è infatti laureato in Giurisprudenza, ha frequentato un Master in Economia e sta per conseguire la laurea magistrale nella stessa materia. Una storia dunque, la sua, fatta di traguardi importanti e di passione per il proprio lavoro; passione che ha saputo trasmettere anche ai suoi figli, i quali hanno cominciato a lavorare nei ristoranti McDonald’s.

“Sono estremamente orgoglioso di questo riconoscimento. – ha dichiarato Avenale – Sono grato a chi mi ha accompagnato in questo incredibile percorso che mi ha visto crescere nella famiglia McDonald’s; dalle prime esperienze nei ristoranti fino ad arrivare al ruolo di licenziatario.

Una storia fatta di passione e dedizione, mia e delle 320 persone con cui lavoro quotidianamente, mossa dal desiderio di migliorare costantemente l’esperienza dei nostri clienti. Lavoro oggi con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia del mio primo giorno, cercando di trasmettere alla mia squadra i valori che hanno alimentato me in tutti questi anni: attenzione alla persona, meritocrazia e resilienza”.