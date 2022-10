A Bebe Vio il Premio Mecenate dello Sport 2022

Si è svolto presso il Salone d’Onore del CONI a Roma la decima edizione del premio ‘Mecenate dello sport’, premio dedicato a Varaldo Di Pietro, il quale con il suo impegno nel sport e nel sociale si è reso uno dei pilastri nella storia di Latina, segnando alcuni momenti importanti nella cultura sportiva del nostro capoluogo. Il premio dell’edizione 2022 è stato assegnato a Bebe Vio, straordinaria atleta, campionessa paralimpica e simbolo dello sport italiano e internazionale.

“Sono orgogliosa di ricevere un premio così particolare perché è dedicato ai valori più alti e belli dello sport e alle storie di amicizia, come la mia con Martin Castrogiovanni. Lo sport è fatto di impegno e insegna molto, soprattutto a superare ogni barriera” ha dichiarato Bebe Vio durante l’evento.

“Non penso che l’attuale generazione di giovani debba essere chiamata ‘generazione divano’. A scuola mi dicevano sempre di scegliere qualcosa che porti lavoro. Ma ciascuna testolina ha un sogno dentro, non fatevi dire dagli altri quello che dovete fare, non fatevi negare i sogni”, ha aggiunto la campionessa Bebe Vio, parlando dei suoi coetanei, sportivi e non solo.

“Il premio quest’anno festeggia il suo decimo anniversario – ha affermato Giovanni Di Pietro, presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro promotrice dell’evento – ed è il coronamento delle nostre iniziative rivolte all’inclusione attraverso lo sport. Abbiamo dunque scelto un personaggio straordinario come Bebe Vio, una delle nostre più importanti testimonial a livello internazionale, come dimostra anche la creazione, grazie all’associazione art4sport fondata insieme ai suoi genitori, del movimento WEmbrace per sostenere lo sport paralimpico”.

Durante la cerimonia è stato assegnato anche il premio del giornalismo sportivo a Claudio Arrigoni, esperto di sport paralimpici e Special Olympics, firma de il Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport.

A fare gli onori di casa la Vice Presidente Vicario del Coni, Silvia Salis, e fra gli ospiti d’onore anche la stella olimpica inserita nella Walk of fame Coni, Jury Chechi, insieme ad un altro campione italiano, Martin Castrogiovanni, rugbista azzurro e grande amico di Bebe Vio, che le è stato vicino, tutti i giorni per mesi, sostenendola in braccio e sulle spalle per consentirle la necessaria riabilitazione dopo gli interventi chirurgici subiti dalla campionessa veneziana.