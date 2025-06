A Borgo Sabotino il basket non si ferma mai: 8 ore no stop per “Don’t Stop Basketball”

La febbre del basket continua a salire nel capoluogo pontino, e questa volta lo fa tra le strade e le emozioni di Borgo Sabotino. Domenica 29 giugno, in occasione della Festa del Sacro Cuore, va in scena “Don’t Stop Basketball”, una vera e propria maratona di pallacanestro: otto ore no stop di partite cinque contro cinque, dalle 16:30 fino a sera, nella suggestiva cornice della Casa Cantoniera.

Un evento aperto a tutti – atleti, amatori, appassionati – dove l’unica regola è non fermarsi mai: chi si stanca, chiede il cambio, ma il gioco continua. Il costo di iscrizione è di 10 euro, con canotta ufficiale inclusa.

Organizzata da Umbria Jazz Latina e Sabotino Basket, la giornata sarà arricchita da esibizioni e sorprese: si parte con i ragazzi di “In Team”, campioni italiani di pallacanestro inclusiva, per poi assistere alla partita speciale tra Umbria Jazz e Sabotino Basket.

Un mix perfetto di sport, inclusione e festa di comunità, per una giornata in cui la palla a spicchi non smetterà mai di rotolare.