A Cisterna arriva “L’albero della sicurezza”: un simbolo per ricordare

Domenica 7 dicembre, al termine della Messa delle ore 10, negli spazi parrocchiali di via Falcone nel quartiere San Valentino sarà inaugurato “L’albero della sicurezza”, un’iniziativa dal forte valore simbolico dedicata al tema della sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli incidenti nei luoghi professionali.

L’opera, realizzata dall’artista Francesco Sbolzani e donata all’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, è composta da caschi protettivi – anche usati – installati a forma di albero di Natale sopra una rete da cantiere. Un’immagine potente, pensata per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a causare troppe vittime.

In contemporanea con l’accensione degli alberi natalizi, questo speciale albero vuole offrire un messaggio doppio: vicinanza alle famiglie colpite da tragedie sul lavoro e un invito a diffondere la cultura della sicurezza e della dignità lavorativa. L’opera resterà esposta per tutto il periodo natalizio.

Accanto all’installazione sarà posizionato un pannello con QR code che rimanda a contenuti di approfondimento dell’Azione Cattolica: dati aggiornati sugli infortuni, storia della normativa, riflessioni e strumenti educativi.

L’iniziativa è promossa da Azione Cattolica, Progetto Policoro diocesano, Parrocchia San Valentino e Fondazione Sosteniamoli Subito Anmil, con il patrocinio del Comune di Cisterna e della ASL di Latina. Un momento di comunità per trasformare la memoria in consapevolezza.