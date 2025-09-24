A Cisterna arriva un bando pubblico per la tutela degli animali

Ridurre il fenomeno del randagismo e promuovere le adozioni. E’ con questo obiettivo che il Comune di Cisterna ha indetto un avviso pubblico esplorativo rivolto alle associazioni di volontariato per la presentazione di progetti finalizzati alla tutela degli animali.

L’Amministrazione Comunale, che ha stanziato un budget complessivo di € 20.000 (suddiviso tra il 2025 e il 2026), intende coinvolgere attivamente le associazioni nella gestione di diverse attività. I progetti dovranno includere:

Promozione delle adozioni: Verrà creata una pagina web dedicata ai cani di proprietà del Comune ospitati nel canile convenzionato. Le associazioni dovranno curare la promozione tramite social network e altri canali.

Campagna di sterilizzazione e microchippatura: Le associazioni selezionate gestiranno una campagna gratuita per cani e gatti, includendo la ricognizione presso i veterinari locali e la raccolta delle adesioni dei cittadini residenti.

Supporto agli animali e alle famiglie: Le associazioni avranno il compito di seguire i cani adottati per almeno sei mesi per verificarne le condizioni.

Possono partecipare le associazioni di volontariato che, tra gli altri requisiti, siano iscritte all’albo regionale da almeno sei mesi, abbiano la tutela animale nel proprio scopo statutario e operino nel territorio della provincia di Latina.

Le domande di partecipazione, complete di un progetto dettagliato, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC entro le ore 23:59 del 9 ottobre 2025. I progetti saranno valutati da una commissione comunale e dovranno ottenere un punteggio minimo di 6 su 10 per essere considerati idonei.