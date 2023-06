A Cisterna la finale playoff per lo scudetto di Calcio a 5

Si svolgerà a cisterna la finale playoff valevole per lo scudetto di Calcio a 5-Futsal Serie A.

La Gara 2 della Finale Scudetto vedrà sfidarsi sabato 17 giugno, alle ore 18, ASD Olimpus Roma e Feldi Eboli per decretare il Campione italiano di Calcio a 5 del 2023. In caso di spareggio sarà ancora Cisterna il teatro dell’eventuale Gara 3 che si disputerà lunedì 19 giugno alle ore 20:30, sempre al Palazzetto di via delle Province.

“Siamo lieti di accogliere un evento come la finale scudetto di grande importanza a livello nazionale, in cui il nostro paese potrà così dimostrare di avere delle carte vincenti come il Palazzetto dello Sport, una delle strutture sportive più belle e performanti dell’intera Regione – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessora allo sport Emanuela Pagnanelli –. Riteniamo il settore sportivo un motore propulsore per il nostro territorio. Ci auguriamo che questo sia soltanto il primo grande evento da poter applaudire e condividere insieme alla nostra comunità”.