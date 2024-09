A Formia si mangia in cielo, come? Arriva “Dinner in the Sky”

L’estate di Formia si chiude in grande stile con un evento unico nel suo genere: dal 26 al 29 settembre, la città ospiterà l’unica tappa laziale del 2024 di Dinner in the Sky, il famoso ristorante sospeso a 50 metri d’altezza. Questa esclusiva esperienza gastronomica, organizzata da DITS Italia, sarà ospitata nella suggestiva location del Molo Vespucci del Porto di Formia. Qui, i partecipanti potranno godere di una vista mozzafiato sul Golfo di Gaeta e sullo skyline urbano di Formia, tutto mentre gustano piatti d’eccellenza.

Le proposte a disposizione del pubblico includono aperitivi, pranzi e cene, ciascuno accompagnato da un menù speciale curato dallo chef Davide Mazza del ristorante

, che utilizzerà i migliori prodotti locali. Gli eventi seguiranno il seguente calendario: aperitivo alle ore 12, pranzo alle 13.30, secondo aperitivo alle 17.30, apericena alle 18.30 e cena alle 19.45.

Cos’è Dinner in the Sky

Definito da Forbes come “il ristorante più insolito del mondo”, Dinner in the Sky è una delle esperienze culinarie più esclusive al mondo, presente in oltre 70 città, tra cui Las Vegas, Dubai e Londra. Dal 2019, DITS Italia ha portato questo format in alcune delle più belle località italiane, facendo di ogni evento un’esperienza indimenticabile.