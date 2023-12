A Gaeta il Roby Tour si veste da Babbo Natale

Babbo Natale (ri)accende i motori Domenica 10 Dicembre a Gaeta. Torna, dopo il successo di un anno fa, l’appuntamento con la sfilata dei Babbi Natale in moto organizzato dal Roby Tour nell’ambito dell’ottava edizione de “Le Favole di Luce” che quest’anno ha già vissuto un prequel con l’affollata proiezione al Cinema Ariston del viaggio in Marocco che tanto successo sta riscuotendo anche su YouTube. “Ci tenevo tanto a ripetere l’evento di un anno fa e se il tempo meteo ci assisterà – assicura Roby, il pizzaiolo della Pizzeria Rustica di Gaeta che organizza l’appuntamento -, quest’anno saremo ancora più numerosi e “addobbati”, portando un sorriso a tutta la città, ai turisti che nei week end l’affollano e soprattutto ai bambini: unica regola di partecipazione indossare barba e vestito da Babbo Natale”. L’orario di incontro per tutti i biker che intendono essere presenti è in Piazzale Bisbiglia, di fronte il Bar Spiaggia, dalle ore 15:30. Da qui, intorno alle ore 16, il serpentone motociclistico guidato da Roby e accompagnato dalla Polizia Municipale che vigilerà sul buon esito dell’evento, attraverserà le strade del centro cittadino prima di fermarsi in Piazza 19 Maggio dove i Babbi Natale sosteranno e le motociclette saranno esposte per le foto a celebrazione della giornata. “Un bel modo per avvicinarci al Natale e prepararci al 2024 che come quello appena passato, per il Roby Tour sarà pieno di eventi, non ultimo – conclude Roby -, il tour europeo che quasi certamente a settembre ci porterà in Cappadocia”.