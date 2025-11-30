A Latina arriva “STOP HIV STIGMA”, campagna in favore della lotta contro l’AIDS

Domani, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, Latina ospiterà “STOP HIV STIGMA – Band Aid Sapienza”, iniziativa promossa da Latina Checkpoint per sensibilizzare contro stigma e paure legate all’HIV. L’obiettivo è informare soprattutto gli operatori sanitari più giovani sulle terapie oggi disponibili e sugli strumenti di prevenzione come universal testing and treatment, U=U e la PrEP, in grado di ridurre fino al 97% il rischio di infezione per le persone sieronegative.

L’evento nasce dalla collaborazione tra ASL di Latina, le associazioni “Sei come sei” e Arcigay Latina, la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive del Polo Pontino della Sapienza e il Comune di Latina. Dal 2021 il capoluogo pontino è la prima città del Lazio ad aver aderito alle Fast Track Cities e ad aver attivato un checkpoint dedicato a diagnosi precoce e prevenzione.

La giornata prevede una prima parte alla Facoltà di Medicina della Sapienza, in corso della Repubblica, dalle 10 alle 15, dove sarà possibile effettuare test rapidi per HIV e HCV con il supporto di infettivologi e volontari. Sono in programma interventi sulle esperienze degli ambulatori PrEP di Roma e Latina e un confronto con medici di medicina generale e specialisti per potenziare una rete competente e inclusiva. Saranno approfonditi i principi di U=U, le evidenze scientifiche sul fatto che chi segue una terapia antivirale efficace non è più contagioso e le nuove terapie a somministrazione bimestrale già in uso a Latina.

Dalle ore 18 l’iniziativa proseguirà al Geena, in via Custoza, con l’esibizione di giovani artisti e band locali, accompagnata da una mostra, per un momento di chiusura dedicato alla musica e alla partecipazione della comunità.