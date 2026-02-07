A Latina arriva uno sportello dedicato alle vittime di malasanità

Apre ufficialmente a Latina il primo sportello territoriale “Difesa del Malato”, un nuovo punto di riferimento per i cittadini che ritengono di aver subito danni a causa di errori sanitari, cure inadeguate o negligenze mediche. Lo sportello è gestito da Luciana Lombardi e Valentina Gavillucci e nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto, qualificato e accessibile alle vittime di malasanità e ai loro familiari.

L’iniziativa rappresenta il primo passo operativo del protocollo d’intesa siglato tra UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI e Medea, un accordo che prevede la creazione di una rete nazionale di sportelli “Difesa del Malato” per garantire una tutela sempre più capillare dei diritti del paziente. Da oltre 28 anni, Difesa del Malato opera su tutto il territorio nazionale al fianco dei cittadini, aiutando chi ha visto compromessa la propria serenità e qualità della vita a causa di errori o disservizi in ambito sanitario. L’attività dell’organizzazione si basa su una valutazione medico-legale completamente gratuita, effettuata da un team di professionisti specializzati, finalizzata ad accertare eventuali responsabilità.

In caso di riscontro positivo, l’associazione accompagna la vittima e i suoi familiari in un percorso volto a ottenere un equo risarcimento economico, senza alcun anticipo di spese. Oltre all’assistenza legale e medico-legale, Difesa del Malato svolge anche un’importante attività di sensibilizzazione nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e private, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di errori e migliorare la qualità dell’assistenza.

Lo sportello di Latina si inserisce in una rete già attiva in città come Napoli, Roma e Milano, rafforzando la presenza dell’organizzazione nel Lazio e offrendo un nuovo presidio di tutela per i cittadini. “Essere al fianco delle persone colpite da malasanità non è solo un servizio, ma una scelta di giustizia”, è il principio che guida l’azione quotidiana di Difesa del Malato.