A Latina dai rifiuti sportivi nascono opere d’arte

Torna a Latina il concorso “Sport e sostenibilità: l’arte del riciclo”, l’iniziativa dedicata ai giovani under 35 che unisce creatività, ambiente e passione sportiva. È stato pubblicato infatti l’avviso pubblico per partecipare alla seconda edizione del progetto, che invita i partecipanti a realizzare opere d’arte utilizzando attrezzature e materiali sportivi destinati allo smaltimento.

L’obiettivo è duplice: promuovere la cultura del riciclo e sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale, trasformando oggetti ormai inutilizzati in creazioni artistiche dal forte valore simbolico.

Le candidature potranno essere presentate entro il 21 settembre 2026 secondo le modalità indicate sul portale del Comune di Latina.

A spiegare il senso dell’iniziativa è l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato: “L’inquinamento ambientale rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo e la diffusione di comportamenti sostenibili tra i giovani è fondamentale per costruire un futuro migliore. Il settore sportivo può offrire importanti occasioni di sensibilizzazione attraverso il recupero e il riutilizzo creativo delle attrezzature non più utilizzate”.

Dopo il successo della prima edizione, che aveva visto la realizzazione di lampade ricavate da vecchie borracce e palloni bucati, fioriere e porta utensili ottenuti da bocce inutilizzate, oltre a borse e orologi creati con frisbee dismessi, il Comune rilancia quindi il concorso con l’obiettivo di coinvolgere ancora più giovani artisti.

“In un mondo dove lo spreco rappresenta una vera piaga sociale – conclude Chiarato – dare nuova vita ad attrezzature sportive ormai vetuste è un messaggio potente che invita tutti a una maggiore consapevolezza nella tutela delle risorse e nel rispetto dell’ambiente”.