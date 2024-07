A Latina il 12 luglio torna la “Notte Rosa”

Il centro storico di Latina si trasforma nuovamente in un vivace teatro all’aperto per la seconda edizione della Notte Rosa, prevista per venerdì 12 luglio. Dalle 20:00 alle 24:00, le strade, piazza San Marco e corso della Repubblica si riempiranno di vita con negozi aperti fino a mezzanotte per uno shopping sfrenato, grazie anche ai saldi estivi appena iniziati.

L’evento, fortemente voluto dall’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, ospiterà otto artisti di strada di fama nazionale che si esibiranno in 16 eventi no stop, offrendo spettacoli di magia, giocoleria, acrobazie e teatro di burattini. Tra gli artisti presenti ci saranno Giulio Linguiti con la sua “ruota Cyr”, Fil con il suo spettacolo di magia contemporanea, il giocoliere e clown Il Macchiarlo, l’acrobata aerea India B, e Samuel dell’Anno con le sue bolle di sapone giganti.

L’evento è sostenuto dall’assessore alle Attività Produttive Antonio Cosentino e organizzato dalla Pro Loco di Latina Centro Lido. Durante la serata, saranno presenti giochi per bambini, street food e la postazione di Mondo Radio (Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina) che accompagnerà il pubblico con musica e dirette live.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 345.3330642.