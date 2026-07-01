A Latina la magia del BIP, a Ponza l’aura di Magic Johnson

Latina e il territorio pontino continuano a vivere una vera e propria rinascita della passione per il basket. Uno sport che, grazie anche al successo crescente del “Basket in Piazza”, è tornato a essere protagonista nelle piazze, tra i giovani e nelle serate estive del capoluogo.

Mentre a Piazza del Popolo migliaia di persone si lasciano conquistare dalle sfide del BIP, c’è chi, dall’altra parte dell’oceano, sembra essersi innamorato di un’altra eccellenza del territorio pontino: Ponza.

A far parlare dell’isola è stato niente meno che Magic Johnson. L’ex stella dei Lakers, considerato uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram mentre si trova a bordo del suo yacht nelle acque cristalline dell’isola pontina, mostrando ai suoi milioni di follower scorci e panorami mozzafiato.

Un’immagine dal valore enorme per la promozione turistica del territorio. Le parole e le immagini condivise da Magic Johnson rappresentano infatti una vetrina internazionale straordinaria per Ponza, nel pieno della stagione estiva.

Il curioso intreccio tra basket e territorio rende il momento ancora più simbolico. Mentre Latina celebra la sua passione per la palla a spicchi con il Basket in Piazza, una delle più grandi icone della storia NBA sceglie proprio una delle perle della provincia pontina per trascorrere le proprie vacanze.

Un messaggio che attraversa oceani e continenti. Perché quando parla Magic Johnson, ad ascoltare non sono soltanto gli appassionati di basket, ma milioni di persone in tutto il mondo. E oggi, grazie a lui, ancora più persone sanno che esiste un luogo chiamato Ponza.