A Latina piscina aperta, “ma non per tutti”: scatta la diffida dell’opposizione

I gruppi consiliari di opposizione hanno ufficialmente diffidato l’amministrazione comunale a verificare un possibile utilizzo irregolare della piscina scoperta di via dei Mille. La segnalazione, ricevuta da alcuni cittadini, è stata presa in carico dai consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032.

Con una nota inviata agli assessori Nasti e Chiarato, ai dirigenti Vicaro e Pacifico, e per conoscenza alla Sindaca Matilde Celentano, l’opposizione chiede un intervento immediato per accertare se la piscina sia stata effettivamente utilizzata, da chi e a quali condizioni. L’obiettivo è chiarire se l’accesso agli spazi acqua sia avvenuto nel rispetto delle regole e delle autorizzazioni previste:

“Secondo quanto ci è stato riferito, la vasca open sarebbe stata utilizzata il 2 gennaio scorso, tra le 17.30 e le 19.30, orario in cui da PEF sono previsti corsi di nuoto; e ancora il pomeriggio successivo, tra le 15.00 e le 16.30, fascia oraria in cui da PEF non è prevista alcuna attività perché destinata alla manutenzione dell’impianto, così come comunicato dagli uffici in commissione”, ha detto la minoranza in un comunicato.

“Dispiace constatarlo, ma sembra che i nostri timori fossero fondati. Il Comune intervenga subito per verificare eventuali illeciti connessi all’apertura dell’impianto e all’uso improprio degli spazi acqua, così come previsto dal contratto di gestione”.

“La piscina è un bene pubblico – conclude la minoranza – ed è tempo che sia gestita in un quadro di regole certe e trasparenti, a tutela dell’intera collettività”.