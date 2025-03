A Latina riparte l’edilizia pubblica, Muzio: “Sbloccato un iter fermo dal 2013”

“Dopo oltre un decennio di attese, l’edilizia pubblica torna finalmente a muoversi. Con l’adozione della determina n. 550 del 4 marzo 2025, il Comune di Latina ha sbloccato un processo fondamentale per il rilancio del settore edilizio, rimasto fermo dal 2013 a causa di vincoli burocratici e mancanza di convenzioni operative”.

Con queste parole l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio ha commentato le novità in merito ai piani di zona 167 denominati “La Rosa”, “Casale dei Pini” e “Il Saraceno”, che determinano le nuove disposizioni riguardanti la realizzazione dei programmi costruttivi relativi al processo di urbanizzazione. Il nuovo atto ha risolto le problematiche legate all’adesione degli operatori ai consorzi di urbanizzazione, un passaggio chiave per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie a supportare i programmi costruttivi previsti nei vari lotti. Con questa determina, si è anche provveduto a riorganizzare la graduatoria e l’abbinamento dei lotti per gli operatori coinvolti.

“L’atto approvato, che stabilisce gli abbinamenti definitivi dei programmi costruttuvi fruenti di finanziamento pubblico – continua Muzio – stabilisce che, da oggi, gli operatori avranno 15 giorni di tempo per aderire ai rispettivi consorzi. Questa fase è cruciale per la riorganizzazione del comparto edilizio e la definizione delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto. Successivamente, verrà siglata la convenzione per le opere di urbanizzazione, un passaggio necessario per garantire la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie a supporto dei nuovi interventi edilizi. Al termine di questa fase, dunque, potranno finalmente partire i lavori, con un impatto significativo sullo sviluppo urbano e sulla ripresa economica del settore. Ringrazio Mauro Gaspari, funzionario dell’edilizia pubblica, e la dirigente Patrizia Marchetto per il lavoro fatto fino ad oggi che ha permesso una svolta per lo sviluppo della città”.