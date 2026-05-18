A Latina torna la tre giorni del Villaggio Coldiretti

Dal 22 al 24 maggio il centro di Latina tornerà a ospitare il Villaggio Coldiretti, l’appuntamento dedicato alle produzioni agricole del territorio, alla filiera corta, alla sostenibilità e all’educazione alimentare. Per tre giorni l’area tra piazza del Popolo, via Diaz, corso della Repubblica, le strade limitrofe e largo Palos della Frontera diventerà un grande spazio aperto al mondo contadino e alle eccellenze agroalimentari pontine.

L’iniziativa, promossa da Coldiretti Latina insieme al Comune, punta a rafforzare il rapporto tra cittadini, imprese agricole e comunità locale, offrendo al pubblico occasioni di incontro, degustazione, approfondimento e conoscenza diretta delle produzioni a chilometro zero.

Il Villaggio proporrà un programma ricco di attività: saranno presenti oltre 60 espositori di Campagna Amica, due aree ristoro, momenti di confronto sui temi dell’agricoltura e dell’enogastronomia, oltre a una fattoria didattica con animali e percorsi educativi pensati anche per le scuole della provincia.

A sottolineare il valore dell’appuntamento è il sindaco Matilde Celentano, che evidenzia come la manifestazione, dopo il successo della scorsa edizione, rappresenti una vetrina importante per il Made in Italy e per le produzioni locali.

“Dopo il successo dello scorso anno – afferma il sindaco Matilde Celentano – abbiamo voluto riproporre un’iniziativa che ha saputo avvicinare tantissimi cittadini al valore del cibo sano e di qualità. Per tre giorni il cuore della città tornerà a trasformarsi in un grande villaggio contadino capace di raccontare i primati dell’agricoltura pontina e laziale, le eccellenze del territorio, il valore del cibo sano, del mercato di Campagna Amica, dei prodotti a chilometro zero e il legame sempre più forte tra mondo agricolo e comunità. Per Latina questa manifestazione rappresenta non solo una vetrina d’eccellenza per il Made in Italy e le produzioni locali, ma anche un’importante occasione di promozione turistica, culturale e sociale. Come amministrazione sosteniamo con convinzione un evento che valorizza il lavoro delle nostre imprese agricole e offre ai cittadini, alle famiglie e agli studenti momenti di incontro, partecipazione e servizi innovativi. Ringrazio Coldiretti Latina e il presidente Daniele Pili per la collaborazione istituzionale e per l’opportunità offerta al territorio: vedere il centro cittadino trasformarsi in un luogo pulsante di tradizioni, innovazione e vita contadina è un segnale forte dell’identità pontina”.

L’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino richiama invece l’impatto dell’iniziativa sul tessuto economico e sociale della città, sottolineando il ruolo dell’evento nella promozione di stili di vita sani e nella valorizzazione del patrimonio agricolo locale.

“L’obiettivo dell’evento organizzato insieme a Coldiretti Latina – aggiunge Antonio Cosentino, assessore alle Attività produttive su indirizzo del quale è stata approvata la delibera di giunta – è valorizzare l’agricoltura locale, il cibo di qualità e le eccellenze del territorio attraverso un programma ricco di iniziative rivolte a cittadini e visitatori. Saranno presenti oltre 60 espositori di Campagna Amica con prodotti a chilometro zero, due aree ristoro, panel tematici dedicati all’agricoltura e all’enogastronomia, oltre a una fattoria didattica con animali e attività educative che coinvolgeranno anche le scuole della provincia. Siamo certi che il Villaggio Coldiretti Latina contribuirà a riempire il centro di Latina di persone, promuovendo uno stile di vita sano, il rispetto dell’ambiente e una corretta educazione alimentare. Allo stesso tempo, iniziative di questo tipo rappresentano un’opportunità concreta per sostenere l’economia locale, rafforzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori e valorizzare il patrimonio agricolo del nostro territorio”.

Il Villaggio Coldiretti si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi per raccontare l’identità agricola pontina, mettendo al centro qualità, tradizione, innovazione e rapporto diretto tra chi produce e chi consuma.