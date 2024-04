A maggio partiranno i lavori nell’area del mercato del martedì

Nella seduta odierna della commissione Attività Produttive, presieduta dal consigliere Dino Iavarone, hanno preso parte il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori Pubblici, e l’assessore Antonio Cosentino, responsabile del Commercio. All’ordine del giorno, la situazione dell’area mercato R6.

L’assessore Cosentino ha comunicato che i lavori nell’area del mercato del martedì inizieranno nel mese di maggio. Ha ringraziato il presidente Iavarone e i membri della commissione per aver permesso di illustrare gli interventi previsti e di chiarire le modalità di esecuzione. Ha assicurato che l’attività del mercato non subirà interruzioni, come concordato con le associazioni dei concessionari. Il progetto, ha sottolineato Cosentino, è stato sviluppato in base alle esigenze degli utenti dell’area, che hanno evidenziato al Comune i benefici di un sistema funzionale per il mercato della zona R6.

Il vicesindaco Carnevale si è detto soddisfatto del lavoro svolto dagli uffici, che permetterà di ridare dignità a un’area trascurata per troppo tempo. Ha annunciato che, grazie ai finanziamenti della Regione Lazio per un importo di 190mila euro, l’area verrà completamente rinnovata. I lavori prevedono il ripristino del manto stradale, l’installazione di nuova segnaletica per identificare i banchi e la riqualificazione dei servizi igienici. Saranno anche realizzati interventi sull’arredo urbano, inclusi parcheggi riservati alle donne in gravidanza, pensiline fotovoltaiche, e punti di ricarica elettrica. La recinzione e i cancelli saranno migliorati per garantire maggiore sicurezza.