A marzo l’inizio dei lavori su tre dei quattro lotti Ater al Nicolosi

Inizieranno a marzo i lavori su tre dei quattro lotti popolari previsti nel quartiere Nicolosi a Latina. Il presidente Ater Latina Enrico Dellapietà, e il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno incontrato i tecnici dell’azienda e il direttore Massimo Monacelli per fare il punto sull’avanzamento degli interventi, che ammontano complessivamente a 12,5 milioni di euro. Interventi che prevederanno:

La riqualificazione di 60 alloggi, con opere di ristrutturazione mirate a migliorare il comfort abitativo.

Il miglioramento delle aree esterne e decoro urbano, con particolare attenzione alla sicurezza grazie all’installazione di un sistema di video sorveglianza e di nuova illuminazione pubblica oltre a piantumazioni ed interventi per rendere più vivibile il quartiere.

La realizzazione di una palestra e di sale polifunzionali.

“Sono particolarmente soddisfatto dell’avvio di questi cantieri – dichiara Enrico Dellapietà –. Abbiamo saputo coniugare le nostre competenze tecniche con le esigenze del Comune, e ora possiamo dare risposte concrete ai cittadini.”

I tempi del PNRR sono stringenti e gli interventi debbono concludersi entro il 2026

“A poco più di un anno dalla scadenza del PNRR, fissata al 31.03.2026 – spiega Massimiliano Carnevale – abbiamo fatto una ricognizione dello stato di avanzamento dei progetti relativi al quartiere Nicolosi, ritenuti centrali per la riqualificazione di quel quartiere storico della nostra città, a tal proposito ho avuto la possibilità di verificare e ringraziare l’ Ater, quale ente attuatore, per la professionalità con cui si sta procedendo di concerto con gli uffici comunali: la priorità rimane sempre quella di mettere al centro i cittadini dando risposte alle esigenze quotidiane in termini di decoro, servizi e sicurezza”.