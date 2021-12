A.N.C.R. , Landi nuovo presidente dell’associazione

Con l’elezione a Presidente del Prof. Antonio Landi, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, per la prima volta a far data dalla sua fondazione, viene affidata a un non combattente, essendo esiguo numero di soci ex combattenti, per motivi anagrafici, ormai centenari, con l’intento di dover garantire continuità e rinnovamento al benemerito sodalizio istituito nel 1919.

A seguito delle espletate elezioni, all’ultimo Presidente Cav. Gino Gheller è stato altresì conferito il titolo di Presidente Emerito.

Inoltre, è stata approvata all’unanimità, la mozione finale congressuale denominata “Continuità nel Rinnovamento” per mezzo della quale si invitano:

– tutti i soci ed i dirigenti federali a continuare nell’impegno della promozione associativa tra i militari reduci dal servizio nel territorio nazionale e fuori area;

– i giovani, educandoli ai valori tramandati nel tempo per l’affermazione dell’Unità Nazionale, a lavorare per un adeguamento statutario e regolamentare alla evoluzione della società;

– il gruppo dei soci eletti alle cariche direttive centrali: Presidente, Giunta, Consiglieri, Sindaci e Garanti al massimo spirito associativo garantendo l’unità degli intenti e delle scelte per proiettare l’A.N.C.R. verso un futuro garante della secolare tradizione mantenendo un collegamento sempre più costruttivo con le Autorità Centrali e territoriali;

– Impegnano la nuova classe dirigente a salvaguardare la sopravvivenza e continuazione dell’Associazione ed a salvaguardare il patrimonio storico di cimeli e libri custoditi nelle sale ricordo museali e biblioteche delle varie sedi dell’A.N.C.R. del territorio nazionale unificandole a livello nazionale al fine di conservarle gelosamente e renderle fruibili alla comunità sociale.

“La recente nomina a membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è un prestigioso riconoscimento del proficuo lavoro svolto, in ambito associativo, nell’ultimo quadriennio nel territorio provinciale.

Ringrazio sentitamente il neo Presidente Nazionale Prof. Antonio Landi per l’attenzione e la fiducia accordatami, a cui porgo le mie più sincere felicitazioni per la recente elezione. E’ per me motivo di profondo orgoglio rappresentare la Provincia di Latina anche in ambito nazionale.

Dedico questo storico risultato a tutti i soci della nostra Federazione di Latina e al loro costante impegno nel tessuto sociale provinciale, con l’intento di consolidare il legame generazionale e la conoscenza storica. A loro va la mia più sincera gratitudine per non avermi mai fatto mancare il loro supporto e vicinanza”.

È questo il commento dell’Avv. Simone Di Leginio, Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della Federazione Provinciale di Latina nonché Sezione di Latina “Ten. Col. Gelasio Caetani”, all’esito del recente rinnovo delle cariche direttive nazionali per il quadriennio 2021 – 2024 tenutesi in Prato lo scorso 2, 3 e 4 Dicembre 2021, in occasione del XXXI Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, conclusosi con l’elezione a Presidente Nazionale da parte del Prof. Antonio Landi, Presidente della Federazione Provinciale di Salerno e, appunto, Di Leginio a membro della Giunta Esecutiva.