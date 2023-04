A Pontinia il primo “Torneo Tiscali”

Lo stadio comunale “Riccardo Caporuscio” di Pontinia accoglierà sabato 22 aprile, il primo “Torneo Tiscali”, riservato alle categorie Primi Calci e Pulcini, per i nati dal 2012 al 2015.

La manifestazione è organizzata dal Pontinia calcio in collaborazione con la Cascone Group. Determinante, il sostegno del prestigioso sponsor Tiscali Linkem, presente in campo con uno stand e soprattutto all’ingresso dello stadio con un Desk nel quale saranno distribuite gratuitamente delle Sim Tiscali con una tariffa speciale in omaggio.

Lo stesso marchio offrirà per l’occasione una promozione con buono acquisto per materiale sportivo da destinare alla società di appartenenza, messo a disposizione dal partner commerciale Cascone Group Srl. Alla rassegna parteciperanno quattro società, presente ognuna con due rappresentative.

Oltre al club di casa ci saranno il San Pietro e Paolo di Latina, l’Asd Virtus Faiti ed il Terracina 1925. L’evento inizierà alle 9.30 con una sfilata di tutti i protagonisti, alla quale seguiranno le partite tra le formazioni pari categoria.

Otto squadre si sfideranno infatti in contemporanea, su quattro distinti campi allestiti sul terreno del “Caporuscio”: saranno gare sei contro sei, nelle quali non conterà tanto il risultato, quanto la possibilità di stare insieme e divertirsi, come è giusto che vada vissuto lo sport almeno dai più giovani.

Massimo Cascone, uno dei responsabili del progetto, ha precisato contenuti e finalità dell’evento:

“Non sarà una competizione ma un’occasione per promuovere il fair play ed il divertimento tra i ragazzi. Lo dimostra il fatto che al termine verranno premiati tutti indistintamente con una medaglia ricordo. Ringrazio il Pontinia Calcio e le società che hanno risposto al nostro invito, ci auguriamo di vivere una bella giornata di festa con i piccoli calciatori e le loro famiglie”.

Giornata di festa che culminerà alle 12.30 con un gustoso “Terzo Tempo”: lo stesso Pontina Calcio offrirà infatti un buffet a tutti i partecipanti.