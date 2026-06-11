A Priverno attivo il pagamento delle strisce blu con l’app Telepass

La gestione della sosta sulle strisce blu si fa sempre più digitale anche in provincia di Latina. Nel comune di Priverno è infatti attivo il nuovo servizio che consente di pagare il parcheggio direttamente tramite l’app Telepass, senza la necessità di contanti o parcometri.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.p.A., società che gestisce il servizio, e si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione della mobilità urbana.

Attraverso lo smartphone, gli utenti possono avviare e interrompere la sosta in tempo reale, pagando solo i minuti effettivi di utilizzo secondo le tariffe comunali. Il sistema consente inoltre di inserire la targa del veicolo, monitorare la durata della sosta e ricevere notifiche in prossimità della scadenza, con la possibilità di modificarne la durata anche da remoto.

Il servizio è già attivo e si rivolge a tutti i clienti Telepass, anche senza dispositivo in auto, ampliando così le funzionalità dell’ecosistema digitale della società.

L’app integra anche sistemi di geolocalizzazione e archiviazione delle soste, permettendo agli utenti di consultare lo storico dei pagamenti e scaricare le relative note spese. La verifica della regolarità del pagamento resta affidata agli ausiliari del traffico tramite controllo della targa.

“Con l’avvio del servizio a Priverno si rende la sosta più semplice e immediata, migliorando l’esperienza degli utenti e contribuendo a una mobilità urbana più efficiente”, ha dichiarato il Chief Consumer Revenues Officer di Telepass, sottolineando come l’obiettivo sia quello di estendere progressivamente il servizio a sempre più località italiane.

Con questa novità, Priverno si aggiunge alle oltre 500 città italiane già coperte dal sistema, confermando la crescente diffusione delle soluzioni di pagamento digitale anche nei centri medio-piccoli.