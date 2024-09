A Priverno la III edizione della “Giornata dello Sport”

La Città di Priverno, recentemente insignita del titolo di “European Community of Sport 2024”, si prepara ad ospitare la III edizione della Giornata dello Sport, in occasione della Settimana Europea dello Sport. Questo evento avrà luogo il 22 settembre e trasformerà il centro cittadino in un grande spazio all’aperto dedicato a numerose attività sportive, con la partecipazione di oltre trenta realtà sportive del territorio.

Le discipline coinvolte spaziano dal karate alla boxe, dal ciclismo alla danza, includendo anche attività come la camminata sociale, il volley, il padel, la caccia e persino un torneo di scacchi. Oltre a queste attività sportive, ci saranno sfilate di vespe, biciclette, sbandieratori e figuranti, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

L’evento sarà anticipato il 20 settembre da una mostra fotografica intitolata “Lo Sport di Priverno negli anni”, curata dal giornalista Sandro Paglia. Questa esposizione sarà un’occasione per esplorare la storia sportiva della città attraverso documenti, fotografie e ricordi.

L’assessore allo Sport di Priverno, Luigina Vellucci, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, evidenziando come lo sport non sia solo riservato agli atleti, ma aperto a tutti, favorendo il benessere fisico, l’allegria e l’unione tra generazioni.