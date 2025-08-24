A Rocca Massima nuova start-up grazie al progetto “Giovani e Impresa”

Prosegue il percorso del progetto “Giovani e Impresa – Il cibo nella terra del mito – Talenti da coltivare”, promosso dal Comune di Latina come ente capofila insieme ai Comuni di Sezze, Bassiano, Cori, Maenza, Priverno, Rocca Massima, Sermoneta, Sonnino e Norma. Finanziato attraverso il bando dell’ANCI e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il programma ha l’obiettivo di sostenere l’avvio di start-up giovanili e creare nuove opportunità di lavoro sul territorio.

L’ultima realtà nata in questo quadro è “Max – I Ride”, start-up inaugurata a Rocca Massima e ideata da Cristina Iavarone, che ha trasformato un’intuizione personale in un progetto imprenditoriale concreto.

All’apertura hanno preso parte il sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli, il vicesindaco Angelo Tomei, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Sezze Lola Fernandez e l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato, che ha sottolineato il valore del percorso avviato:

«Il progetto Giovani e Impresa ci ha già permesso di sostenere la nascita di due start-up e oggi celebriamo un altro traguardo importante. Significa offrire lavoro ai giovani, investire sul loro talento e dare prospettive al nostro territorio».

Chiarato ha poi ricordato le altre iniziative messe in campo dal Comune di Latina per le nuove generazioni: dal progetto Farò, rivolto ai giovani Neet, all’esperienza del Servizio Civile Universale, che a settembre vedrà l’inserimento di 80 ragazzi, fino al nuovo finanziamento ANCI che consentirà di riqualificare spazi pubblici per gli under 35, a partire da Spazio IdeaKennedy.

«Sono segnali concreti – ha concluso – di un impegno che guarda al futuro e mette al centro le energie dei giovani».