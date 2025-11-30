A Roma arriva la 19ª Giornata Europea della Sicurezza

Si terrà martedì 2 dicembre alle ore 9, presso il Leon’s Place Hotel di Roma, la diciannovesima edizione della Giornata Europea della Sicurezza, che propone il convegno dal titolo “Il Prisma della Sicurezza”. L’iniziativa, promossa da FIRAS-SPP, sarà dedicata al futuro della prevenzione nei luoghi di lavoro e nasce con l’obiettivo di esplorare la sicurezza come tema multidimensionale, affrontato in un’ottica complessa e integrata che comprende tutela fisica, salute, innovazione, formazione ed evoluzione normativa.

Nel corso della mattinata interverranno numerosi relatori, tra cui Vivietta Bellagamba e Anthony Vitali sui “19 anni di FIRAS-SPP”, Lorenzo Fantini su “Formazione, sicurezza e prevenzione: tutto il nuovo ASR 2025”, Piergiacomo Cancelliere su “Dal verde al rosso: comprendere i 3 livelli del rischio incendi”, Francesco Campanella su “Il cuore dei controlli ispettivi: l’esperienza di ISIN”, Simone Lochi su “L’arte dell’innovazione nella formazione”, Antonella Di Silvestro su “Trasformazione digitale e sicurezza” e Nico Larocca su “L’importanza dei DPI”. Durante l’evento sarà conferito anche il Premio FIRAS – Academya 2025.

Un’edizione, questa, che pone particolare attenzione alle trasformazioni in atto, dall’evoluzione normativa alla digitalizzazione, dagli aggiornamenti sulla prevenzione incendi ai nuovi modelli formativi, componendo il mosaico di competenze che dà forma al “prisma” scelto come simbolo del convegno.