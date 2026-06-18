A Sabaudia la nona edizione di “Una Partita per la Ricerca”

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva della provincia di Latina, ormai giunto alla nona edizione, a conferma del grande valore sociale ed emotivo della rassegna.

Sabato 20 giugno dalle ore 15:00 andrà in scena “Una Partita per la Ricerca”, l’evento calcistico organizzato dal Comune di Sabaudia, sotto l’egida della FIGC, volto alla ricerca sulla Duchenne e Becker, una distrofia muscolare. L’evento avrà luogo allo Stadio Fabiani, sito in Via Genova, 1. Il ricavato benefico andrà alla “Duchenne Parent Project”, associazione che si conferma capostipite della ricerca.

La giornata si aprirà con un torneo under 14 tra le società del Sabaudia, del Latina Scalo, del Sonnino, del Priverno e del Pontinia. A dirigere gli incontri con formula abbreviata rispetto alla categoria, l’arbitro di Serie A Livio Marinelli, grande amico dell’associazione e dell’evento. Presente anche un arbitro speciale, da Avezzano, affetto da Duchenne e Becker. Previsto un omaggio floreale per ogni donna partecipante all’evento.

La rassegna, giunta alla nona edizione, si conferma quindi come un ottimo veicolo sociale e di inclusione, capace di unire personaggi di spicco a giovani atleti sotto un unico messaggio: quello della ricerca.