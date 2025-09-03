A Sabaudia torna il Gran Galà di Baraonda: premi alle eccellenze pontine

Le eccellenze del territorio pontino tornano protagoniste. Mercoledì 3 settembre, alle ore 21, la Corte comunale di Sabaudia ospiterà la quinta edizione del Gran Galà di Baraonda, un appuntamento ormai tradizionale che punta a valorizzare personalità, associazioni e realtà capaci di distinguersi nei campi più diversi: dalla cultura allo sport, dal sociale alla ricerca.

L’evento, ideato da Federico Ginanneschi e patrocinato dal Comune di Sabaudia, ha selezionato quattordici nomi che riceveranno il riconoscimento di “Eccellenza”. Tra loro spiccano figure di primo piano come Angelo Assorati, nominato Generale di Corpo d’Armata, e Danilo Ceirani, poeta e scrittore a cui la NASA ha dedicato addirittura un asteroide. Ma non solo: saranno premiati anche la storica Ferramenta Speciale per i 90 anni di attività, il designer internazionale Stefania Mecozzi, l’impresa agricola Antonio Ruggero spa e il Circolo Canottieri The Core, tra i più prestigiosi a livello nazionale.

Il palmarès comprende anche Daniele Silvestre, capo delegazione della squadra olimpica di tennis a Parigi 2024, il coro Annuntiatae Cantores per oltre trent’anni di attività, la cooperativa sociale Ninfea, l’associazione La Rete, il giornalista Davide Mancini, Flavia Filippi con il progetto “Seconda Chance”, il chirurgo oncologico Giovanni Baiano e l’atleta ucraina Diana Dymchenko.

A rendere ancora più viva la serata ci penseranno le esibizioni di artisti locali come Alessandro Sanna, Simone Sabatino e il Duo Red. La conduzione sarà affidata al ritorno sul palco di Maria Rita D’Alessio, affiancata da Emanuela Massaro e Federica Ciaramella.

Il Gran Galà di Baraonda, prodotto da Diretta Eventi con la regia di Stefano Ingravalle, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del format Baraonda Latina, che contestualmente inaugurerà la sua nona stagione di programmazione.

Un riconoscimento alle storie, ai talenti e all’impegno di chi porta alto il nome di Latina e della sua provincia.