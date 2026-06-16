A San Felice arrivano i parcheggi gratuiti per cittadini e turisti

Più spazio, più accessibilità, nessun costo: il Comune di San Felice Circeo si prepara ad attivare tre nuove aree di parcheggio gratuite, distribuite nei punti nevralgici del territorio, grazie agli accordi raggiunti con i proprietari privati delle aree. Un risultato che amplia concretamente l’offerta di sosta per residenti e turisti in vista della stagione estiva.

Il primo parcheggio, come negli anni passati, sarà operativo in Via Capponi, dov’è stata progettata anche la realizzazione di una nuova area destinata alla sosta per la quale l’Amministrazione ha presentato apposita istanza di finanziamento. Il parcheggio di via Capponi è a diretto servizio dell’area del centro storico: uno spazio pensato per agevolare l’accesso al cuore del borgo, alleggerire la pressione sulle vie interne e rendere più piacevole la visita a uno dei centri storici più suggestivi del litorale laziale.

Il secondo si trova in Via Domenichelli, a servizio dell’area commerciale de La Cona: un presidio di sosta in una zona ad alta frequentazione, che risponde alle esigenze quotidiane di chi vive e lavora in quella parte del territorio, ma ubicato anche in prossimità del litorale.

Il terzo parcheggio si trova invece proprio a ridosso del lungomare, dove la domanda di sosta è più intensa durante i mesi estivi, e andrà ad ampliare la disponibilità di spazi in una delle zone a maggiore affluenza del territorio. Tutti e tre gli spazi saranno ad accesso libero e completamente gratuiti. Gli uffici comunali stanno predisponendo gli ultimi atti amministrativi necessari all’attivazione delle aree. L’apertura al pubblico è prevista nel giro di pochi giorni.

“Tre nuove aree di sosta distribuite sul territorio, dal centro storico al lungomare: è un risultato concreto che arriva prima del picco di presenze estive e che risponde a un’esigenza reale di residenti e visitatori” — dichiara Monia Di Cosimo, Sindaco di San Felice Circeo