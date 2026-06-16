A scuola di educazione stradale con gli alunni della “Plinio il Vecchio”

Con la chiusura dell’anno scolastico è giunto al termine anche il progetto di educazione stradale organizzato dal Comando di Polizia Locale in collaborazione con l’amministrazione comunale e gli istituti del territorio, un’iniziativa che mira a formare bambini e ragazzi sui comportamenti corretti da tenere in strada e sull’importanza del rispetto delle regole.

Quest’anno destinatari delle lezioni sono stati gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto comprensivo “Plinio il Vecchio”, complessivamente 16 classi della scuola dell’infanzia, per un totale di 287 bambini, oltre a 24 classi della scuola primaria, con la partecipazione di 463 alunni. Il tutto con l’intento di avvicinare i bambini alle istituzioni, trasformando le norme del Codice della Strada in principi di convivenza civile e sicurezza personale.

Le attività, condotte dagli agenti della Polizia Locale in stretta sinergia con il corpo docente, si sono articolate in due fasi: una parte teorica attraverso l’utilizzo di materiali multimediali, video musicali e giochi interattivi pensati per i più piccoli al fine di scoprire e memorizzare i segnali stradali e le regole di base per muoversi in sicurezza e una parte pratica svolta all’aperto con l’allestimento di un percorso didattico con segnaletica verticale e orizzontale, luminosa e manuale realizzato appositamente per consentire ai bambini di sperimentare direttamente quanto appreso durante le lezioni in classe.

Alla guida di monopattini, tricicli e di biciclette, i piccoli partecipanti hanno affrontato un percorso educativo seguiti costantemente dagli agenti: Imparare a rispettare lo stop, ad attraversare sulle strisce pedonali, a dare la precedenza ai pedoni, interpretare le figure dei segnali stradali per capire come comportarsi quando quei segnali si incontrano sulla strada, imparare i colori del semaforo ed i comportamenti da seguire sono alcune delle regole basilari della sicurezza stradale che i piccoli studenti hanno avuto modo di conoscere e mettere in pratica durante il corso.

“La scelta di potenziare l’educazione di questa materia all’interno delle scuole – spiega il sindaco Valentino Mantini – rientra nel più ampio ed articolato progetto voluto dall’amministrazione comunale per diffondere con ogni strumento ed ogni iniziativa la cultura della sicurezza stradale. Tale attività mira proprio a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle regole e alla prevenzione degli incidenti”.