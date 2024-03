A Scuola di Sport: dove lo sport incontra la scuola

Un successo quello di A Scuola di Sport, progetto promosso dall’Acsd Pepe Blu rientrante nel più ampio progetto denominato “Sport di Tutti – Inclusione” e dedicato agli istituti secondari di primo grado pontini, che sta appassionando tutti i giovani studenti.

Partito nell’operativo ad inizio dicembre, il progetto di Sport e Salute – Dipartimento per lo Sport-Presidenza del Consiglio dei Ministri, darà modo di cominciare una nuova avventura ad un target molto ampio di persone.

Il progetto di durata biennale, suddiviso in attività sportive per un totale di 50 settimane e attività extrasportive tra cui un Campus Estivo della durata di 2 mesi per annualità, incontri con lo Psicologo e Nutrizionista per la durata di 18 mesi.

Il Progetto è destinato all’inclusione sociale dei giovani attraverso l’avvicinamento alla pratica sportiva ed all’insegnamento dello spirito di fair play al fine di migliorare la qualità della vita nei contesti d’appartenenza sociale delle categorie coinvolte nel progetto.

Il nome del progetto spiega già in sé le azioni necessarie che la nostra società deve operare per migliorare lo stile di vita dei giovani cittadini di domani.

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune promosso dall’iniziativa ovvero: contribuire alla costruzione di percorsi relazionali alternativi che valorizzino le differenze, sfruttando la naturale curiosità e voglia di sperimentare del/della bambino/a, dei/delle Ragazzi/ragazze nei loro incontri con l’altro.

Una possibilità da non perdere quella promossa dall’associazione pontina che grazie al progetto accessibile a tutti, va ad abbracciare un ampissimo target nell’età dello sviluppo.

Tutte le attività promosse sono gratuite e la partecipazione continuativa sarà destinata a ben 115 ragazzi dai 6 ai 17 anni.

Le attività progettuali si svolgeranno presso il Campo CONI di Latina, in via S. Botticelli.

Il progetto, radicherà le sue fondamenta in modo graduale ed in modo progressivo nel contesto socio culturale dei giovani target, fornendo loro la fruizione di attività sportive tra cui Basket, Dama, Volley, Calcio ed Atletica Leggera.